Samoa talasından Svaziland lilangenisine

Reel döviz kuru ile WST → SZL çevirin

1.000 wst
6.954,52 szl

1.00000 WST = 6.95452 SZL

01:56 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551851.0765589.35451.450921.652540.9479518.3593
1 GBP1.1693411.25885104.4861.696621.932381.1084721.4682
1 USD0.92890.794376183.00081.347751.535040.8805517.0538
1 INR0.01119140.00957070.012048110.01623780.01849420.01060890.205465

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Samoa talasından Svaziland lilangenisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SZL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → SZL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Svaziland Lilangenisi
1 WST6.95452 SZL
5 WST34.77260 SZL
10 WST69.54520 SZL
20 WST139.09040 SZL
50 WST347.72600 SZL
100 WST695.45200 SZL
250 WST1738.63000 SZL
500 WST3477.26000 SZL
1000 WST6954.52000 SZL
2000 WST13909.04000 SZL
5000 WST34772.60000 SZL
10000 WST69545.20000 SZL
Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / Samoa Talası
1 SZL0.14379 WST
5 SZL0.71896 WST
10 SZL1.43791 WST
20 SZL2.87582 WST
50 SZL7.18955 WST
100 SZL14.37910 WST
250 SZL35.94775 WST
500 SZL71.89550 WST
1000 SZL143.79100 WST
2000 SZL287.58200 WST
5000 SZL718.95500 WST
10000 SZL1437.91000 WST