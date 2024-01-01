5.000 Samoa talasından Svaziland lilangenisine

Reel döviz kuru ile WST → SZL çevirin

1,000WS$ WST = 6,474L SZL

06:25 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → SZL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SZL
1 WST → SZLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek6,68666,6866
Düşük6,29576,2957
Ortalama6,50656,5135
Değişim0.58%-1.27%
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1 WST → SZL istatistikleri

WST → SZL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 6,6866, en düşük 6,2957 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 6,5065 oldu. WST → SZL kurundaki değişiklik 0.58 değerindeydi.

WST → SZL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 6,6866, en düşük 6,2957 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 6,5135 oldu. WST → SZL kurundaki değişiklik -1.27 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - SZL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9451,53617,9561,4020,78984,4061,339
1 EUR1,05911,62619,0091,4840,83589,3571,418
1 AUD0,6510,615111,6940,9130,51454,970,872
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,7010,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Svaziland lilangenisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SZL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → SZL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Svaziland Lilangenisi
1 WST6,47411 SZL
5 WST32,37055 SZL
10 WST64,74110 SZL
20 WST129,48220 SZL
50 WST323,70550 SZL
100 WST647,41100 SZL
250 WST1.618,52750 SZL
500 WST3.237,05500 SZL
1000 WST6.474,11000 SZL
2000 WST12.948,22000 SZL
5000 WST32.370,55000 SZL
10000 WST64.741,10000 SZL
Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / Samoa Talası
1 SZL0,15446 WST
5 SZL0,77230 WST
10 SZL1,54461 WST
20 SZL3,08922 WST
50 SZL7,72305 WST
100 SZL15,44610 WST
250 SZL38,61525 WST
500 SZL77,23050 WST
1000 SZL154,46100 WST
2000 SZL308,92200 WST
5000 SZL772,30500 WST
10000 SZL1.544,61000 WST