100 Samoa talasından Katar riyaline

Reel döviz kuru ile WST → QAR çevirin

1,000WS$ WST = 1,332QR QAR

06:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → QAR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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QAR
1 WST → QARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,35231,3597
Düşük1,31621,3162
Ortalama1,33691,3453
Değişim-0.15%-0.76%
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1 WST → QAR istatistikleri

WST → QAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,3523, en düşük 1,3162 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,3369 oldu. WST → QAR kurundaki değişiklik -0.15 değerindeydi.

WST → QAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,3597, en düşük 1,3162 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,3453 oldu. WST → QAR kurundaki değişiklik -0.76 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - QAR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9451,53617,9541,4020,78984,4051,339
1 EUR1,05911,62619,0071,4840,83589,3551,417
1 AUD0,6510,615111,6890,9130,51454,9520,872
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,7010,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Katar riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak QAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → QAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Katar Riyali
1 WST1,33188 QAR
5 WST6,65940 QAR
10 WST13,31880 QAR
20 WST26,63760 QAR
50 WST66,59400 QAR
100 WST133,18800 QAR
250 WST332,97000 QAR
500 WST665,94000 QAR
1000 WST1.331,88000 QAR
2000 WST2.663,76000 QAR
5000 WST6.659,40000 QAR
10000 WST13.318,80000 QAR
Çevrim kurları Katar Riyali / Samoa Talası
1 QAR0,75082 WST
5 QAR3,75408 WST
10 QAR7,50816 WST
20 QAR15,01632 WST
50 QAR37,54080 WST
100 QAR75,08160 WST
250 QAR187,70400 WST
500 QAR375,40800 WST
1000 QAR750,81600 WST
2000 QAR1.501,63200 WST
5000 QAR3.754,08000 WST
10000 QAR7.508,16000 WST