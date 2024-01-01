20 Katar riyalinden Samoa talasına

Reel döviz kuru ile QAR → WST çevirin

1,000QR QAR = 0,7511WS$ WST

21:20 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → WST çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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WST
1 QAR → WSTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,75980,7598
Düşük0,73950,7355
Ortalama0,74790,7434
Değişim1.30%0.57%
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1 QAR → WST istatistikleri

QAR → WST kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,7598, en düşük 0,7395 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,7479 oldu. QAR → WST kurundaki değişiklik 1.30 değerindeydi.

QAR → WST kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,7598, en düşük 0,7355 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,7434 oldu. QAR → WST kurundaki değişiklik 0.57 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - WST tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4021,402277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3820,018
1 CAD0,71360,221198,3160,5630,6731.227,411,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Samoa Talası
1 QAR0,75113 WST
5 QAR3,75563 WST
10 QAR7,51125 WST
20 QAR15,02250 WST
50 QAR37,55625 WST
100 QAR75,11250 WST
250 QAR187,78125 WST
500 QAR375,56250 WST
1000 QAR751,12500 WST
2000 QAR1.502,25000 WST
5000 QAR3.755,62500 WST
10000 QAR7.511,25000 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Katar Riyali
1 WST1,33134 QAR
5 WST6,65670 QAR
10 WST13,31340 QAR
20 WST26,62680 QAR
50 WST66,56700 QAR
100 WST133,13400 QAR
250 WST332,83500 QAR
500 WST665,67000 QAR
1000 WST1.331,34000 QAR
2000 WST2.662,68000 QAR
5000 WST6.656,70000 QAR
10000 WST13.313,40000 QAR