Samoa talasından Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile WST → KWD çevirin

1.000 wst
112,890 kwd

1.00000 WST = 0.11289 KWD

01:50 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552151.0764589.35311.450891.65290.9479118.3607
1 GBP1.169311.25875104.4851.696611.932821.1083921.4701
1 USD0.928950.794439183.00721.347851.535510.8805517.0567
1 INR0.01119160.009570720.012047210.01623770.01849850.01060810.205485

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Samoa talasından Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Kuveyt Dinarı
1 WST0.11289 KWD
5 WST0.56445 KWD
10 WST1.12890 KWD
20 WST2.25780 KWD
50 WST5.64450 KWD
100 WST11.28900 KWD
250 WST28.22250 KWD
500 WST56.44500 KWD
1000 WST112.89000 KWD
2000 WST225.78000 KWD
5000 WST564.45000 KWD
10000 WST1128.90000 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Samoa Talası
1 KWD8.85818 WST
5 KWD44.29090 WST
10 KWD88.58180 WST
20 KWD177.16360 WST
50 KWD442.90900 WST
100 KWD885.81800 WST
250 KWD2214.54500 WST
500 KWD4429.09000 WST
1000 KWD8858.18000 WST
2000 KWD17716.36000 WST
5000 KWD44290.90000 WST
10000 KWD88581.80000 WST