20 Kuveyt dinarından Samoa talasına

Reel döviz kuru ile KWD → WST çevirin

1,000ك KWD = 8,844WS$ WST

05:00 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → WST çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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WST
1 KWD → WSTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek9,03519,0351
Düşük8,79918,7519
Ortalama8,88478,8569
Değişim0.27%-1.45%
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1 KWD → WST istatistikleri

KWD → WST kurunun performansı son 30 günde en yüksek 9,0351, en düşük 8,7991 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 8,8847 oldu. KWD → WST kurundaki değişiklik 0.27 değerindeydi.

KWD → WST kurunun performansı son 90 günde en yüksek 9,0351, en düşük 8,7519 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 8,8569 oldu. KWD → WST kurundaki değişiklik -1.45 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - WST tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4810,94918,1831,5471,7071.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2460,043
1 EUR1,05388,979119,1511,6291,7981.801,453,869
1 ZAR0,0554,6460,05210,0850,09494,0640,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Samoa Talası
1 KWD8,84378 WST
5 KWD44,21890 WST
10 KWD88,43780 WST
20 KWD176,87560 WST
50 KWD442,18900 WST
100 KWD884,37800 WST
250 KWD2.210,94500 WST
500 KWD4.421,89000 WST
1000 KWD8.843,78000 WST
2000 KWD17.687,56000 WST
5000 KWD44.218,90000 WST
10000 KWD88.437,80000 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Kuveyt Dinarı
1 WST0,11307 KWD
5 WST0,56537 KWD
10 WST1,13074 KWD
20 WST2,26148 KWD
50 WST5,65370 KWD
100 WST11,30740 KWD
250 WST28,26850 KWD
500 WST56,53700 KWD
1000 WST113,07400 KWD
2000 WST226,14800 KWD
5000 WST565,37000 KWD
10000 WST1.130,74000 KWD