250 Samoa talasından Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile WST → KWD çevirin

1,000WS$ WST = 0,1123ك KWD

05:14 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → KWD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KWD
1 WST → KWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,11360,1143
Düşük0,11070,1107
Ortalama0,11250,1129
Değişim0.14%-0.01%
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1 WST → KWD istatistikleri

WST → KWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1136, en düşük 0,1107 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1125 oldu. WST → KWD kurundaki değişiklik 0.14 değerindeydi.

WST → KWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1143, en düşük 0,1107 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1129 oldu. WST → KWD kurundaki değişiklik -0.01 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - KWD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9451,53717,9571,4020,78984,4081,339
1 EUR1,05911,62719,0121,4850,83589,3661,418
1 AUD0,6510,615111,6840,9120,51354,920,871
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,7010,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Kuveyt Dinarı
1 WST0,11228 KWD
5 WST0,56138 KWD
10 WST1,12276 KWD
20 WST2,24552 KWD
50 WST5,61380 KWD
100 WST11,22760 KWD
250 WST28,06900 KWD
500 WST56,13800 KWD
1000 WST112,27600 KWD
2000 WST224,55200 KWD
5000 WST561,38000 KWD
10000 WST1.122,76000 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Samoa Talası
1 KWD8,90662 WST
5 KWD44,53310 WST
10 KWD89,06620 WST
20 KWD178,13240 WST
50 KWD445,33100 WST
100 KWD890,66200 WST
250 KWD2.226,65500 WST
500 KWD4.453,31000 WST
1000 KWD8.906,62000 WST
2000 KWD17.813,24000 WST
5000 KWD44.533,10000 WST
10000 KWD89.066,20000 WST