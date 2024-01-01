10 bin Samoa talasından Macar forintine
Reel döviz kuru ile WST → HUF çevirin
Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz
Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.
WST → HUF çevrim grafiği
1 WST = 140,23500 HUF
0
Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?
Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.
|1 WST → HUF
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|142,4050
|142,4050
|Düşük
|134,7920
|129,2600
|Ortalama
|138,6534
|134,6668
|Değişim
|4.04%
|8.38%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 WST → HUF istatistikleri
WST → HUF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 142,4050, en düşük 134,7920 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 138,6534 oldu. WST → HUF kurundaki değişiklik 4.04 değerindeydi.
WST → HUF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 142,4050, en düşük 129,2600 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 134,6668 oldu. WST → HUF kurundaki değişiklik 8.38 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Samoa talasından Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir
- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
- Bulgar Levası
- Çek Cumhuriyeti Korunası
- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
- Euro
- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin
- Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
- En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
- Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
|Çevrim kurları Samoa Talası / Macar Forinti
|1 WST
|140,23500 HUF
|5 WST
|701,17500 HUF
|10 WST
|1.402,35000 HUF
|20 WST
|2.804,70000 HUF
|50 WST
|7.011,75000 HUF
|100 WST
|14.023,50000 HUF
|250 WST
|35.058,75000 HUF
|500 WST
|70.117,50000 HUF
|1000 WST
|140.235,00000 HUF
|2000 WST
|280.470,00000 HUF
|5000 WST
|701.175,00000 HUF
|10000 WST
|1.402.350,00000 HUF
|Çevrim kurları Macar Forinti / Samoa Talası
|2000 HUF
|14,26176 WST
|5000 HUF
|35,65440 WST
|10000 HUF
|71,30880 WST
|15000 HUF
|106,96320 WST
|20000 HUF
|142,61760 WST
|30000 HUF
|213,92640 WST
|40000 HUF
|285,23520 WST
|50000 HUF
|356,54400 WST
|60000 HUF
|427,85280 WST
|100000 HUF
|713,08800 WST
|150000 HUF
|1.069,63200 WST
|200000 HUF
|1.426,17600 WST