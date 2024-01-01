1 Samoa talasından Macar forintine

Reel döviz kuru ile WST → HUF çevirin

1,000WS$ WST = 140,2Ft HUF

04:52 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

WST → HUF çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

HUF
1 WST → HUFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek142,4050142,4050
Düşük134,7920129,2600
Ortalama138,6534134,6668
Değişim4.04%8.38%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 WST → HUF istatistikleri

WST → HUF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 142,4050, en düşük 134,7920 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 138,6534 oldu. WST → HUF kurundaki değişiklik 4.04 değerindeydi.

WST → HUF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 142,4050, en düşük 129,2600 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 134,6668 oldu. WST → HUF kurundaki değişiklik 8.38 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - HUF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9441,53617,9521,4020,78984,4041,339
1 EUR1,05911,62619,0091,4840,83589,3711,418
1 AUD0,6510,615111,6880,9130,51454,9510,872
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,7020,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Samoa talasından Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Macar Forinti
1 WST140,23500 HUF
5 WST701,17500 HUF
10 WST1.402,35000 HUF
20 WST2.804,70000 HUF
50 WST7.011,75000 HUF
100 WST14.023,50000 HUF
250 WST35.058,75000 HUF
500 WST70.117,50000 HUF
1000 WST140.235,00000 HUF
2000 WST280.470,00000 HUF
5000 WST701.175,00000 HUF
10000 WST1.402.350,00000 HUF
Çevrim kurları Macar Forinti / Samoa Talası
2000 HUF14,26176 WST
5000 HUF35,65440 WST
10000 HUF71,30880 WST
15000 HUF106,96320 WST
20000 HUF142,61760 WST
30000 HUF213,92640 WST
40000 HUF285,23520 WST
50000 HUF356,54400 WST
60000 HUF427,85280 WST
100000 HUF713,08800 WST
150000 HUF1.069,63200 WST
200000 HUF1.426,17600 WST