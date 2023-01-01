100 Vietnam dongundan Ruanda frangına

Reel döviz kuru ile VND → RWF çevirin

100 vnd
5 rwf

1.00000 VND = 0.04989 RWF

20:44 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

VND → RWF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 VND → 0 RWF
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Vietnam dongundan Ruanda frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RWF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → RWF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Vietnam dongu

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Ruanda Frangı
1 VND0.04989 RWF
5 VND0.24943 RWF
10 VND0.49887 RWF
20 VND0.99774 RWF
50 VND2.49435 RWF
100 VND4.98869 RWF
250 VND12.47172 RWF
500 VND24.94345 RWF
1000 VND49.88690 RWF
2000 VND99.77380 RWF
5000 VND249.43450 RWF
10000 VND498.86900 RWF
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Vietnam Dongu
1 RWF20.04540 VND
5 RWF100.22700 VND
10 RWF200.45400 VND
20 RWF400.90800 VND
50 RWF1002.27000 VND
100 RWF2004.54000 VND
250 RWF5011.35000 VND
500 RWF10022.70000 VND
1000 RWF20045.40000 VND
2000 RWF40090.80000 VND
5000 RWF100227.00000 VND
10000 RWF200454.00000 VND