Vietnam dongundan Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile VND → PHP çevirin

1.000 vnd
2,29 php

1.00000 VND = 0.00229 PHP

01:24 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855471.0764589.34441.451111.653150.9480518.3605
1 GBP1.1689511.25835104.4421.696321.93251.1082221.463
1 USD0.928950.794691182.99911.348051.535740.8807517.0565
1 INR0.01119260.00957470.012048310.01624170.01850310.01061160.205502

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Vietnam dongundan Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Filipinler Pesosu
1 VND0.00229 PHP
5 VND0.01145 PHP
10 VND0.02291 PHP
20 VND0.04581 PHP
50 VND0.11453 PHP
100 VND0.22906 PHP
250 VND0.57264 PHP
500 VND1.14528 PHP
1000 VND2.29056 PHP
2000 VND4.58112 PHP
5000 VND11.45280 PHP
10000 VND22.90560 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Vietnam Dongu
1 PHP436.57400 VND
5 PHP2182.87000 VND
10 PHP4365.74000 VND
20 PHP8731.48000 VND
50 PHP21828.70000 VND
100 PHP43657.40000 VND
250 PHP109143.50000 VND
500 PHP218287.00000 VND
1000 PHP436574.00000 VND
2000 PHP873148.00000 VND
5000 PHP2182870.00000 VND
10000 PHP4365740.00000 VND