Vietnam dongundan Gine frangına

Reel döviz kuru ile VND → GNF çevirin

1.000 vnd
352 gnf

1.00000 VND = 0.35217 GNF

01:16 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8555451.076489.34111.45121.653460.9481618.3618
1 GBP1.1688511.25815104.4261.696241.932641.1082521.4622
1 USD0.929050.794818182.99991.34821.53610.8808517.0585
1 INR0.01119310.009576130.012048210.01624340.01850720.01061270.205524

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Gine frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GNF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → GNF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Gine Frangı
1 VND0.35217 GNF
5 VND1.76086 GNF
10 VND3.52172 GNF
20 VND7.04344 GNF
50 VND17.60860 GNF
100 VND35.21720 GNF
250 VND88.04300 GNF
500 VND176.08600 GNF
1000 VND352.17200 GNF
2000 VND704.34400 GNF
5000 VND1760.86000 GNF
10000 VND3521.72000 GNF
Çevrim kurları Gine Frangı / Vietnam Dongu
1 GNF2.83953 VND
5 GNF14.19765 VND
10 GNF28.39530 VND
20 GNF56.79060 VND
50 GNF141.97650 VND
100 GNF283.95300 VND
250 GNF709.88250 VND
500 GNF1419.76500 VND
1000 GNF2839.53000 VND
2000 GNF5679.06000 VND
5000 GNF14197.65000 VND
10000 GNF28395.30000 VND