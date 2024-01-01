Vietnam dongundan Çin yuanına

Reel döviz kuru ile VND → CNY çevirin

1.000 vnd
0,29 cny

1.00000 VND = 0.00029 CNY

01:16 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855441.0765589.35881.451351.653560.9481518.3641
1 GBP1.1689911.25845104.4571.696581.932951.1083821.467
1 USD0.928950.794628183.00481.348151.535980.880817.0583
1 INR0.01119080.009573280.012047510.01624180.01850470.01061140.20551

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

VND → USD

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VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Çin Yuanı RMB
1 VND0.00029 CNY
5 VND0.00147 CNY
10 VND0.00295 CNY
20 VND0.00589 CNY
50 VND0.01473 CNY
100 VND0.02945 CNY
250 VND0.07364 CNY
500 VND0.14727 CNY
1000 VND0.29455 CNY
2000 VND0.58910 CNY
5000 VND1.47274 CNY
10000 VND2.94548 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Vietnam Dongu
1 CNY3395.03000 VND
5 CNY16975.15000 VND
10 CNY33950.30000 VND
20 CNY67900.60000 VND
50 CNY169751.50000 VND
100 CNY339503.00000 VND
250 CNY848757.50000 VND
500 CNY1697515.00000 VND
1000 CNY3395030.00000 VND
2000 CNY6790060.00000 VND
5000 CNY16975150.00000 VND
10000 CNY33950300.00000 VND