Özbekistan somundan Rumen leyine

Reel döviz kuru ile UZS → RON çevirin

1.000 uzs
0,37 ron

1.00000 UZS = 0.00037 RON

01:10 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8554551.0762589.33541.451051.653610.9481418.3596
1 GBP1.1689711.25815104.4341.69631.933091.1083521.4627
1 USD0.929150.794818183.00621.348251.536450.8809517.0589
1 INR0.01119380.00957540.012047310.01624280.01851010.01061310.205514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Özbekistan somundan Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Özbekistan somu için en iyi döviz çiftleri

UZS → USD

UZS → EUR

UZS → GBP

UZS → INR

UZS → JPY

UZS → RUB

UZS → AUD

UZS → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Rumen Leyi
1 UZS0.00037 RON
5 UZS0.00185 RON
10 UZS0.00370 RON
20 UZS0.00741 RON
50 UZS0.01851 RON
100 UZS0.03703 RON
250 UZS0.09257 RON
500 UZS0.18514 RON
1000 UZS0.37027 RON
2000 UZS0.74054 RON
5000 UZS1.85135 RON
10000 UZS3.70271 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Özbekistan Somu
1 RON2700.73000 UZS
5 RON13503.65000 UZS
10 RON27007.30000 UZS
20 RON54014.60000 UZS
50 RON135036.50000 UZS
100 RON270073.00000 UZS
250 RON675182.50000 UZS
500 RON1350365.00000 UZS
1000 RON2700730.00000 UZS
2000 RON5401460.00000 UZS
5000 RON13503650.00000 UZS
10000 RON27007300.00000 UZS