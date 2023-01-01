20 Özbekistan somundan Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile UZS → KWD çevirin

20 uzs
0,001 kwd

1.00000 UZS = 0.00003 KWD

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

UZS → KWD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UZS → 0 KWD
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Özbekistan somundan Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Özbekistan somu

UZS → USD

UZS → EUR

UZS → GBP

UZS → INR

UZS → JPY

UZS → RUB

UZS → AUD

UZS → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Kuveyt Dinarı
1 UZS0.00003 KWD
5 UZS0.00013 KWD
10 UZS0.00025 KWD
20 UZS0.00051 KWD
50 UZS0.00127 KWD
100 UZS0.00253 KWD
250 UZS0.00633 KWD
500 UZS0.01266 KWD
1000 UZS0.02533 KWD
2000 UZS0.05065 KWD
5000 UZS0.12664 KWD
10000 UZS0.25327 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Özbekistan Somu
1 KWD39483.00000 UZS
5 KWD197415.00000 UZS
10 KWD394830.00000 UZS
20 KWD789660.00000 UZS
50 KWD1974150.00000 UZS
100 KWD3948300.00000 UZS
250 KWD9870750.00000 UZS
500 KWD19741500.00000 UZS
1000 KWD39483000.00000 UZS
2000 KWD78966000.00000 UZS
5000 KWD197415000.00000 UZS
10000 KWD394830000.00000 UZS