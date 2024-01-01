Özbekistan somundan Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile UZS → KWD çevirin

1.000 uzs
0,025 kwd

1.00000 UZS = 0.00002 KWD

00:46 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8554851.0763589.34791.450971.653510.94810518.3612
1 GBP1.1689311.25815104.4391.696051.932791.1082721.4625
1 USD0.92910.794818183.01011.348051.536220.8808517.0588
1 INR0.01119220.009574950.012046710.01623960.01850640.01061140.205503

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Özbekistan somundan Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Özbekistan somu için en iyi döviz çiftleri

UZS → USD

UZS → EUR

UZS → GBP

UZS → INR

UZS → JPY

UZS → RUB

UZS → AUD

UZS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Kuveyt Dinarı
1 UZS0.00002 KWD
5 UZS0.00012 KWD
10 UZS0.00025 KWD
20 UZS0.00049 KWD
50 UZS0.00123 KWD
100 UZS0.00247 KWD
250 UZS0.00616 KWD
500 UZS0.01233 KWD
1000 UZS0.02466 KWD
2000 UZS0.04931 KWD
5000 UZS0.12328 KWD
10000 UZS0.24657 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Özbekistan Somu
1 KWD40557.20000 UZS
5 KWD202786.00000 UZS
10 KWD405572.00000 UZS
20 KWD811144.00000 UZS
50 KWD2027860.00000 UZS
100 KWD4055720.00000 UZS
250 KWD10139300.00000 UZS
500 KWD20278600.00000 UZS
1000 KWD40557200.00000 UZS
2000 KWD81114400.00000 UZS
5000 KWD202786000.00000 UZS
10000 KWD405572000.00000 UZS