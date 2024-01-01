Özbekistan somundan Endonezya rupisine

Reel döviz kuru ile UZS → IDR çevirin

1.000 uzs
1.251,04 idr

1.00000 UZS = 1.25104 IDR

01:04 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855451.0763589.3491.451031.653510.94814518.3609
1 GBP1.1689811.25825104.4491.696251.932941.1083621.4639
1 USD0.929050.794755183.01111.34811.536220.880917.0585
1 INR0.01119210.009574080.012046610.016240.01850620.01061180.205497

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Özbekistan somundan Endonezya rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IDR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → IDR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Özbekistan somu için en iyi döviz çiftleri

UZS → USD

UZS → EUR

UZS → GBP

UZS → INR

UZS → JPY

UZS → RUB

UZS → AUD

UZS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Endonezya Rupisi
1 UZS1.25104 IDR
5 UZS6.25520 IDR
10 UZS12.51040 IDR
20 UZS25.02080 IDR
50 UZS62.55200 IDR
100 UZS125.10400 IDR
250 UZS312.76000 IDR
500 UZS625.52000 IDR
1000 UZS1251.04000 IDR
2000 UZS2502.08000 IDR
5000 UZS6255.20000 IDR
10000 UZS12510.40000 IDR
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Özbekistan Somu
1 IDR0.79933 UZS
5 IDR3.99667 UZS
10 IDR7.99334 UZS
20 IDR15.98668 UZS
50 IDR39.96670 UZS
100 IDR79.93340 UZS
250 IDR199.83350 UZS
500 IDR399.66700 UZS
1000 IDR799.33400 UZS
2000 IDR1598.66800 UZS
5000 IDR3996.67000 UZS
10000 IDR7993.34000 UZS