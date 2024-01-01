20 Türk lirasından Rus rublesine

Reel döviz kuru ile TRY → RUB çevirin

20 try
57,67 rub

1,000 TRY = 2,883 RUB

16:09 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9390,803277,883,4881,3763,67247,54
1 EUR1,06510,855295,87188,9191,4663,91150,633
1 GBP1,2461,171346,097104,0131,7144,57559,228
1 PKR0,0040,0030,00310,3010,0050,0130,171

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Rus rublesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RUB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → RUB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

TRY → USD

TRY → EUR

TRY → GBP

TRY → PKR

TRY → INR

TRY → CAD

TRY → AED

TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Rus Rublesi
1 TRY2,88339 RUB
5 TRY14,41695 RUB
10 TRY28,83390 RUB
20 TRY57,66780 RUB
50 TRY144,16950 RUB
100 TRY288,33900 RUB
250 TRY720,84750 RUB
500 TRY1.441,69500 RUB
1000 TRY2.883,39000 RUB
2000 TRY5.766,78000 RUB
5000 TRY14.416,95000 RUB
10000 TRY28.833,90000 RUB
Çevrim kurları Rus Rublesi / Türk Lirası
1 RUB0,34681 TRY
5 RUB1,73407 TRY
10 RUB3,46814 TRY
20 RUB6,93628 TRY
50 RUB17,34070 TRY
100 RUB34,68140 TRY
250 RUB86,70350 TRY
500 RUB173,40700 TRY
1000 RUB346,81400 TRY
2000 RUB693,62800 TRY
5000 RUB1.734,07000 TRY
10000 RUB3.468,14000 TRY