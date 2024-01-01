10 bin Rus rublesinden Türk lirasına

Reel döviz kuru ile RUB → TRY çevirin

10.000 rub
3.877,34 try

1,000руб RUB = 0,3877TL TRY

04:47 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → TRY çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → TRYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,38960,3896
Düşük0,36690,3485
Ortalama0,37680,3675
Değişim5.39%9.67%
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1 RUB → TRY istatistikleri

RUB → TRY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3896, en düşük 0,3669 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3768 oldu. RUB → TRY kurundaki değişiklik 5.39 değerindeydi.

RUB → TRY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3896, en düşük 0,3485 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3675 oldu. RUB → TRY kurundaki değişiklik 9.67 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9261,3867,2220,7861,5351,33583,734
1 EUR1,0811,4967,7970,8481,6571,44290,395
1 CAD0,7220,66815,2120,5671,1080,96460,425
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2130,18511,594

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

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RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Türk Lirası
1 RUB0,38773 TRY
5 RUB1,93867 TRY
10 RUB3,87734 TRY
20 RUB7,75468 TRY
50 RUB19,38670 TRY
100 RUB38,77340 TRY
250 RUB96,93350 TRY
500 RUB193,86700 TRY
1000 RUB387,73400 TRY
2000 RUB775,46800 TRY
5000 RUB1.938,67000 TRY
10000 RUB3.877,34000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Rus Rublesi
1 TRY2,57909 RUB
5 TRY12,89545 RUB
10 TRY25,79090 RUB
20 TRY51,58180 RUB
50 TRY128,95450 RUB
100 TRY257,90900 RUB
250 TRY644,77250 RUB
500 TRY1.289,54500 RUB
1000 TRY2.579,09000 RUB
2000 TRY5.158,18000 RUB
5000 TRY12.895,45000 RUB
10000 TRY25.790,90000 RUB