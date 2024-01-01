Tonga pa'angasından Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile TOP → UAH çevirin

1.000 top
16.071,50 uah

1.00000 TOP = 16.07150 UAH

23:16 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.0775589.44371.45061.650790.947918.3677
1 GBP1.1696811.26035104.6171.696681.930831.1087421.4837
1 USD0.928050.79343183.00651.34621.531980.879717.0458
1 INR0.01118020.009558650.012047210.0162180.01845610.0105980.205355

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Tonga pa'angasından Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TOP → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tonga pa'angası için en iyi döviz çiftleri

TOP → USD

TOP → EUR

TOP → GBP

TOP → INR

TOP → JPY

TOP → RUB

TOP → AUD

TOP → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tonga Pa'angası / Ukrayna Grivnası
1 TOP16.07150 UAH
5 TOP80.35750 UAH
10 TOP160.71500 UAH
20 TOP321.43000 UAH
50 TOP803.57500 UAH
100 TOP1607.15000 UAH
250 TOP4017.87500 UAH
500 TOP8035.75000 UAH
1000 TOP16071.50000 UAH
2000 TOP32143.00000 UAH
5000 TOP80357.50000 UAH
10000 TOP160715.00000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Tonga Pa'angası
1 UAH0.06222 TOP
5 UAH0.31111 TOP
10 UAH0.62222 TOP
20 UAH1.24444 TOP
50 UAH3.11109 TOP
100 UAH6.22219 TOP
250 UAH15.55547 TOP
500 UAH31.11095 TOP
1000 UAH62.22190 TOP
2000 UAH124.44380 TOP
5000 UAH311.10950 TOP
10000 UAH622.21900 TOP