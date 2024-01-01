Tunus dinarından Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile TND → UAH çevirin

1.000 tnd
12.037,20 uah

1.00000 TND = 12.03720 UAH

23:01 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854851.0774589.4421.450681.650880.9479218.3678
1 GBP1.169811.26035104.6251.696941.931131.1088721.4858
1 USD0.928150.79343183.01271.34641.532210.879817.0475
1 INR0.01118040.009557940.012046310.01621920.01845760.01059840.20536

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Tunus dinarından Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TND → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tunus dinarı için en iyi döviz çiftleri

TND → USD

TND → EUR

TND → GBP

TND → INR

TND → JPY

TND → RUB

TND → AUD

TND → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Ukrayna Grivnası
1 TND12.03720 UAH
5 TND60.18600 UAH
10 TND120.37200 UAH
20 TND240.74400 UAH
50 TND601.86000 UAH
100 TND1203.72000 UAH
250 TND3009.30000 UAH
500 TND6018.60000 UAH
1000 TND12037.20000 UAH
2000 TND24074.40000 UAH
5000 TND60186.00000 UAH
10000 TND120372.00000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Tunus Dinarı
1 UAH0.08308 TND
5 UAH0.41538 TND
10 UAH0.83076 TND
20 UAH1.66151 TND
50 UAH4.15378 TND
100 UAH8.30756 TND
250 UAH20.76890 TND
500 UAH41.53780 TND
1000 UAH83.07560 TND
2000 UAH166.15120 TND
5000 UAH415.37800 TND
10000 UAH830.75600 TND