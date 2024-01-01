Tunus dinarından Türk lirasına

Reel döviz kuru ile TND → TRY çevirin

1.000 tnd
9.835,98 try

1.00000 TND = 9.83598 TRY

23:00 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549151.077489.43541.450721.650810.94794518.3677
1 GBP1.1697111.26025104.6141.696931.930971.1088221.485
1 USD0.928150.793493183.01041.34651.532210.879817.0482
1 INR0.01118130.009558960.012046710.01622090.01845810.01059870.205374

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Tunus dinarından Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TND → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tunus dinarı için en iyi döviz çiftleri

TND → USD

TND → EUR

TND → GBP

TND → INR

TND → JPY

TND → RUB

TND → AUD

TND → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Türk Lirası
1 TND9.83598 TRY
5 TND49.17990 TRY
10 TND98.35980 TRY
20 TND196.71960 TRY
50 TND491.79900 TRY
100 TND983.59800 TRY
250 TND2458.99500 TRY
500 TND4917.99000 TRY
1000 TND9835.98000 TRY
2000 TND19671.96000 TRY
5000 TND49179.90000 TRY
10000 TND98359.80000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Tunus Dinarı
1 TRY0.10167 TND
5 TRY0.50834 TND
10 TRY1.01668 TND
20 TRY2.03336 TND
50 TRY5.08340 TND
100 TRY10.16680 TND
250 TRY25.41700 TND
500 TRY50.83400 TND
1000 TRY101.66800 TND
2000 TRY203.33600 TND
5000 TRY508.34000 TND
10000 TRY1016.68000 TND