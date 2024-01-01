bin Tunus dinarından İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile TND → CHF çevirin

1.000 tnd
289,52 chf

1,000 TND = 0,2895 CHF

21:26 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9241,4661,6450,97117,732
1 GBP1,1711,245104,0531,7151,9241,13620,748
1 USD0,940,804183,611,3781,5460,91216,672
1 INR0,0110,010,01210,0160,0180,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Tunus dinarından İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TND → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tunus dinarı için en iyi döviz çiftleri

TND → USD

TND → EUR

TND → GBP

TND → INR

TND → JPY

TND → RUB

TND → AUD

TND → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tunus Dinarı / İsviçre Frangı
1 TND0,28952 CHF
5 TND1,44759 CHF
10 TND2,89518 CHF
20 TND5,79036 CHF
50 TND14,47590 CHF
100 TND28,95180 CHF
250 TND72,37950 CHF
500 TND144,75900 CHF
1000 TND289,51800 CHF
2000 TND579,03600 CHF
5000 TND1.447,59000 CHF
10000 TND2.895,18000 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Tunus Dinarı
1 CHF3,45402 TND
5 CHF17,27010 TND
10 CHF34,54020 TND
20 CHF69,08040 TND
50 CHF172,70100 TND
100 CHF345,40200 TND
250 CHF863,50500 TND
500 CHF1.727,01000 TND
1000 CHF3.454,02000 TND
2000 CHF6.908,04000 TND
5000 CHF17.270,10000 TND
10000 CHF34.540,20000 TND