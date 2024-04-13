5 İsviçre frangından Tunus dinarına

Reel döviz kuru ile CHF → TND çevirin

5 chf
17,233 tnd

1,000 CHF = 3,447 TND

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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İsviçre frangından Tunus dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CHF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CHF → TND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsviçre frangı için en iyi döviz çiftleri

CHF → USD

CHF → EUR

CHF → GBP

CHF → INR

CHF → CAD

CHF → AUD

CHF → JPY

CHF → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Tunus Dinarı
1 CHF3,44666 TND
5 CHF17,23330 TND
10 CHF34,46660 TND
20 CHF68,93320 TND
50 CHF172,33300 TND
100 CHF344,66600 TND
250 CHF861,66500 TND
500 CHF1.723,33000 TND
1000 CHF3.446,66000 TND
2000 CHF6.893,32000 TND
5000 CHF17.233,30000 TND
10000 CHF34.466,60000 TND
Çevrim kurları Tunus Dinarı / İsviçre Frangı
1 TND0,29014 CHF
5 TND1,45068 CHF
10 TND2,90136 CHF
20 TND5,80272 CHF
50 TND14,50680 CHF
100 TND29,01360 CHF
250 TND72,53400 CHF
500 TND145,06800 CHF
1000 TND290,13600 CHF
2000 TND580,27200 CHF
5000 TND1.450,68000 CHF
10000 TND2.901,36000 CHF