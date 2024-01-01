Tacikistan somonundan Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile TJS → GEL çevirin

1.000 tjs
241,36 gel

1.00000 TJS = 0.24136 GEL

20:42 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551351.077189.41981.450481.650730.9478118.371
1 GBP1.1694111.25955104.5671.696171.930341.1083721.4829
1 USD0.92840.793934183.0191.346651.532570.8801517.056
1 INR0.01118320.009563280.012045410.0162210.01846040.01060180.205447

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Tacikistan somonundan Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TJS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TJS → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tacikistan somonu için en iyi döviz çiftleri

TJS → USD

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TJS → GBP

TJS → INR

TJS → JPY

TJS → RUB

TJS → AUD

TJS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / Gürcistan Larisi
1 TJS0.24136 GEL
5 TJS1.20680 GEL
10 TJS2.41359 GEL
20 TJS4.82718 GEL
50 TJS12.06795 GEL
100 TJS24.13590 GEL
250 TJS60.33975 GEL
500 TJS120.67950 GEL
1000 TJS241.35900 GEL
2000 TJS482.71800 GEL
5000 TJS1206.79500 GEL
10000 TJS2413.59000 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Tacikistan Somonu
1 GEL4.14320 TJS
5 GEL20.71600 TJS
10 GEL41.43200 TJS
20 GEL82.86400 TJS
50 GEL207.16000 TJS
100 GEL414.32000 TJS
250 GEL1035.80000 TJS
500 GEL2071.60000 TJS
1000 GEL4143.20000 TJS
2000 GEL8286.40000 TJS
5000 GEL20716.00000 TJS
10000 GEL41432.00000 TJS