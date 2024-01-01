Tacikistan somonundan Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile TJS → EGP çevirin

1.000 tjs
2.822,58 egp

1.00000 TJS = 2.82258 EGP

22:20 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855111.0771589.42591.450541.650930.94776518.3721
1 GBP1.1694411.2595104.5651.696111.930421.1083521.4823
1 USD0.92840.793966183.02081.346651.532680.8800517.0562
1 INR0.01118240.009563460.012045210.01622060.01846150.01060040.205445

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Tacikistan somonundan Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TJS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TJS → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tacikistan somonu için en iyi döviz çiftleri

TJS → USD

TJS → EUR

TJS → GBP

TJS → INR

TJS → JPY

TJS → RUB

TJS → AUD

TJS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / Mısır Lirası
1 TJS2.82258 EGP
5 TJS14.11290 EGP
10 TJS28.22580 EGP
20 TJS56.45160 EGP
50 TJS141.12900 EGP
100 TJS282.25800 EGP
250 TJS705.64500 EGP
500 TJS1411.29000 EGP
1000 TJS2822.58000 EGP
2000 TJS5645.16000 EGP
5000 TJS14112.90000 EGP
10000 TJS28225.80000 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Tacikistan Somonu
1 EGP0.35429 TJS
5 EGP1.77143 TJS
10 EGP3.54286 TJS
20 EGP7.08572 TJS
50 EGP17.71430 TJS
100 EGP35.42860 TJS
250 EGP88.57150 TJS
500 EGP177.14300 TJS
1000 EGP354.28600 TJS
2000 EGP708.57200 TJS
5000 EGP1771.43000 TJS
10000 EGP3542.86000 TJS