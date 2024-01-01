Tayland bahtından Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile THB → UAH çevirin

1.000 thb
1.046,31 uah

1.00000 THB = 1.04631 UAH

22:15 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85511.077289.42861.450671.650750.94769518.3744
1 GBP1.1694511.2596104.5711.69631.930271.1082921.4858
1 USD0.92840.793903183.01951.34671.532450.8799517.0576
1 INR0.01118210.009562850.012045410.01622150.01845890.01059930.205465

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Tayland bahtından Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak THB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut THB → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tayland bahtı için en iyi döviz çiftleri

THB → USD

THB → EUR

THB → CAD

THB → AUD

THB → GBP

THB → INR

THB → ZAR

THB → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Ukrayna Grivnası
1 THB1.04631 UAH
5 THB5.23155 UAH
10 THB10.46310 UAH
20 THB20.92620 UAH
50 THB52.31550 UAH
100 THB104.63100 UAH
250 THB261.57750 UAH
500 THB523.15500 UAH
1000 THB1046.31000 UAH
2000 THB2092.62000 UAH
5000 THB5231.55000 UAH
10000 THB10463.10000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Tayland Bahtı
1 UAH0.95574 THB
5 UAH4.77869 THB
10 UAH9.55738 THB
20 UAH19.11476 THB
50 UAH47.78690 THB
100 UAH95.57380 THB
250 UAH238.93450 THB
500 UAH477.86900 THB
1000 UAH955.73800 THB
2000 UAH1911.47600 THB
5000 UAH4778.69000 THB
10000 UAH9557.38000 THB