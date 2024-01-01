Tayland bahtından Türk lirasına

Reel döviz kuru ile THB → TRY çevirin

1.000 thb
854,07 try

1.00000 THB = 0.85407 TRY

22:15 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85511.077289.42861.450671.650750.94769518.3744
1 GBP1.1694511.2596104.5711.69631.930271.1082921.4858
1 USD0.92840.793903183.01951.34671.532450.8799517.0576
1 INR0.01118210.009562850.012045410.01622150.01845890.01059930.205465

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Tayland bahtından Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak THB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut THB → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tayland bahtı için en iyi döviz çiftleri

THB → USD

THB → EUR

THB → CAD

THB → AUD

THB → GBP

THB → INR

THB → ZAR

THB → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Türk Lirası
1 THB0.85407 TRY
5 THB4.27036 TRY
10 THB8.54071 TRY
20 THB17.08142 TRY
50 THB42.70355 TRY
100 THB85.40710 TRY
250 THB213.51775 TRY
500 THB427.03550 TRY
1000 THB854.07100 TRY
2000 THB1708.14200 TRY
5000 THB4270.35500 TRY
10000 THB8540.71000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Tayland Bahtı
1 TRY1.17086 THB
5 TRY5.85430 THB
10 TRY11.70860 THB
20 TRY23.41720 THB
50 TRY58.54300 THB
100 TRY117.08600 THB
250 TRY292.71500 THB
500 TRY585.43000 THB
1000 TRY1170.86000 THB
2000 TRY2341.72000 THB
5000 TRY5854.30000 THB
10000 TRY11708.60000 THB