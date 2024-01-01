Tayland bahtından Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile THB → SAR çevirin

1.000 thb
103,99 sar

1.00000 THB = 0.10399 SAR

22:12 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRZARSGD
1 USD10.928351.34671.532450.7940683.041718.96671.34575
1 EUR1.077211.450671.650750.8551889.452520.43091.44964
1 CAD0.7425560.68933911.137930.58963461.663114.08380.999295
1 AUD0.652550.6057840.87878910.51816454.188912.37670.878169

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Tayland bahtından Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak THB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut THB → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tayland bahtı için en iyi döviz çiftleri

THB → USD

THB → EUR

THB → CAD

THB → AUD

THB → GBP

THB → INR

THB → ZAR

THB → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Arabistan Riyali
1 THB0.10399 SAR
5 THB0.51997 SAR
10 THB1.03994 SAR
20 THB2.07988 SAR
50 THB5.19970 SAR
100 THB10.39940 SAR
250 THB25.99850 SAR
500 THB51.99700 SAR
1000 THB103.99400 SAR
2000 THB207.98800 SAR
5000 THB519.97000 SAR
10000 THB1039.94000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Tayland Bahtı
1 SAR9.61591 THB
5 SAR48.07955 THB
10 SAR96.15910 THB
20 SAR192.31820 THB
50 SAR480.79550 THB
100 SAR961.59100 THB
250 SAR2403.97750 THB
500 SAR4807.95500 THB
1000 SAR9615.91000 THB
2000 SAR19231.82000 THB
5000 SAR48079.55000 THB
10000 SAR96159.10000 THB