5.000 Arabistan riyalinden Tayland bahtına

Reel döviz kuru ile SAR → THB çevirin

5.000 sar
47.079,25 thb

1,000SR SAR = 9,416฿ THB

10:06 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → THB çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → THBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek9,77729,8527
Düşük9,41659,4165
Ortalama9,64079,7308
Değişim-3.69%-3.82%
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1 SAR → THB istatistikleri

SAR → THB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 9,7772, en düşük 9,4165 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 9,6407 oldu. SAR → THB kurundaki değişiklik -3.69 değerindeydi.

SAR → THB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 9,8527, en düşük 9,4165 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 9,7308 oldu. SAR → THB kurundaki değişiklik -3.82 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,749278,91,3880,92458,0311,5370,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6930,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,345200,95810,66641,8131,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Tayland bahtına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak THB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → THB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

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SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Tayland Bahtı
1 SAR9,41585 THB
5 SAR47,07925 THB
10 SAR94,15850 THB
20 SAR188,31700 THB
50 SAR470,79250 THB
100 SAR941,58500 THB
250 SAR2.353,96250 THB
500 SAR4.707,92500 THB
1000 SAR9.415,85000 THB
2000 SAR18.831,70000 THB
5000 SAR47.079,25000 THB
10000 SAR94.158,50000 THB
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Arabistan Riyali
1 THB0,10620 SAR
5 THB0,53102 SAR
10 THB1,06204 SAR
20 THB2,12408 SAR
50 THB5,31020 SAR
100 THB10,62040 SAR
250 THB26,55100 SAR
500 THB53,10200 SAR
1000 THB106,20400 SAR
2000 THB212,40800 SAR
5000 THB531,02000 SAR
10000 THB1.062,04000 SAR