El Salvador kolonundan Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile SVC → ILS çevirin

1.000 svc
413,23 ils

1.00000 SVC = 0.41323 ILS

21:39 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855021.0771589.3941.450441.650930.9478318.3567
1 GBP1.1695611.25975104.5481.696321.93081.1085521.4685
1 USD0.92840.793808182.99121.346551.532680.8799517.0419
1 INR0.01118640.009564970.012049510.01622520.0184680.01060290.205346

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El Salvador kolonundan Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SVC ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SVC → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

El Salvador kolonu için en iyi döviz çiftleri

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SVC → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları El Salvador Kolonu / Yeni İsrail Şekeli
1 SVC0.41323 ILS
5 SVC2.06617 ILS
10 SVC4.13234 ILS
20 SVC8.26468 ILS
50 SVC20.66170 ILS
100 SVC41.32340 ILS
250 SVC103.30850 ILS
500 SVC206.61700 ILS
1000 SVC413.23400 ILS
2000 SVC826.46800 ILS
5000 SVC2066.17000 ILS
10000 SVC4132.34000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / El Salvador Kolonu
1 ILS2.41993 SVC
5 ILS12.09965 SVC
10 ILS24.19930 SVC
20 ILS48.39860 SVC
50 ILS120.99650 SVC
100 ILS241.99300 SVC
250 ILS604.98250 SVC
500 ILS1209.96500 SVC
1000 ILS2419.93000 SVC
2000 ILS4839.86000 SVC
5000 ILS12099.65000 SVC
10000 ILS24199.30000 SVC