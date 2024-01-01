Sierra Leone leonesinden Vietnam donguna

Reel döviz kuru ile SLL → VND çevirin

1.000 sll
1.078 vnd

1.00000 SLL = 1.07826 VND

19:14 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549851.0771589.39831.450541.651180.947818.3594
1 GBP1.1696111.25985104.5621.696581.931251.1085621.4734
1 USD0.92840.793745182.99521.346651.532920.8799517.0444
1 INR0.01118590.009563750.012048910.01622560.018470.01060240.205366

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Sierra Leone leonesinden Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SLL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SLL → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sierra Leone leonesi için en iyi döviz çiftleri

SLL → USD

SLL → SGD

SLL → CAD

SLL → EUR

SLL → INR

SLL → ZAR

SLL → AUD

SLL → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sierra Leone Leonesi / Vietnam Dongu
1 SLL1.07826 VND
5 SLL5.39130 VND
10 SLL10.78260 VND
20 SLL21.56520 VND
50 SLL53.91300 VND
100 SLL107.82600 VND
250 SLL269.56500 VND
500 SLL539.13000 VND
1000 SLL1078.26000 VND
2000 SLL2156.52000 VND
5000 SLL5391.30000 VND
10000 SLL10782.60000 VND
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Sierra Leone Leonesi
1 VND0.92742 SLL
5 VND4.63712 SLL
10 VND9.27424 SLL
20 VND18.54848 SLL
50 VND46.37120 SLL
100 VND92.74240 SLL
250 VND231.85600 SLL
500 VND463.71200 SLL
1000 VND927.42400 SLL
2000 VND1854.84800 SLL
5000 VND4637.12000 SLL
10000 VND9274.24000 SLL