Saint Helena poundundan Makau patacasına

Reel döviz kuru ile SHP → MOP çevirin

1.000 shp
10.145,40 mop

1.00000 SHP = 10.14540 MOP

20:56 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855051.077189.4011.450691.651490.9477918.3663
1 GBP1.1695211.2597104.5571.696631.931461.1084621.4799
1 USD0.928450.79384183.00161.346851.533270.8799517.0516
1 INR0.01118560.009564150.01204810.01622680.01847280.01060160.205437

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Saint Helena poundundan Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SHP → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Saint Helena poundu için en iyi döviz çiftleri

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SHP → ZAR

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SHP → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Makau Patakası
1 SHP10.14540 MOP
5 SHP50.72700 MOP
10 SHP101.45400 MOP
20 SHP202.90800 MOP
50 SHP507.27000 MOP
100 SHP1014.54000 MOP
250 SHP2536.35000 MOP
500 SHP5072.70000 MOP
1000 SHP10145.40000 MOP
2000 SHP20290.80000 MOP
5000 SHP50727.00000 MOP
10000 SHP101454.00000 MOP
Çevrim kurları Makau Patakası / Saint Helena Poundu
1 MOP0.09857 SHP
5 MOP0.49283 SHP
10 MOP0.98567 SHP
20 MOP1.97133 SHP
50 MOP4.92833 SHP
100 MOP9.85665 SHP
250 MOP24.64163 SHP
500 MOP49.28325 SHP
1000 MOP98.56650 SHP
2000 MOP197.13300 SHP
5000 MOP492.83250 SHP
10000 MOP985.66500 SHP