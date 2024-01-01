Saint Helena poundundan Makedonya dinarına

Reel döviz kuru ile SHP → MKD çevirin

1.000 shp
72.035,30 mkd

1.00000 SHP = 72.03530 MKD

20:56 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855051.077189.4011.450691.651490.9477918.3663
1 GBP1.1695211.2597104.5571.696631.931461.1084621.4799
1 USD0.928450.79384183.00161.346851.533270.8799517.0516
1 INR0.01118560.009564150.01204810.01622680.01847280.01060160.205437

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Saint Helena poundundan Makedonya dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SHP → MKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Saint Helena poundu için en iyi döviz çiftleri

SHP → USD

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SHP → EUR

SHP → AUD

SHP → SGD

SHP → ZAR

SHP → CAD

SHP → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Makedonya Dinarı
1 SHP72.03530 MKD
5 SHP360.17650 MKD
10 SHP720.35300 MKD
20 SHP1440.70600 MKD
50 SHP3601.76500 MKD
100 SHP7203.53000 MKD
250 SHP18008.82500 MKD
500 SHP36017.65000 MKD
1000 SHP72035.30000 MKD
2000 SHP144070.60000 MKD
5000 SHP360176.50000 MKD
10000 SHP720353.00000 MKD
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Saint Helena Poundu
1 MKD0.01388 SHP
5 MKD0.06941 SHP
10 MKD0.13882 SHP
20 MKD0.27764 SHP
50 MKD0.69410 SHP
100 MKD1.38821 SHP
250 MKD3.47052 SHP
500 MKD6.94105 SHP
1000 MKD13.88210 SHP
2000 MKD27.76420 SHP
5000 MKD69.41050 SHP
10000 MKD138.82100 SHP