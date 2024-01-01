10 bin Makedonya dinarından Saint Helena pounduna

Reel döviz kuru ile MKD → SHP çevirin

10.000 mkd
137,86 shp

1,000ден MKD = 0,01379£ SHP

20:51 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → SHP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → SHPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01380,0140
Düşük0,01360,0136
Ortalama0,01370,0138
Değişim0.32%-0.95%
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1 MKD → SHP istatistikleri

MKD → SHP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0138, en düşük 0,0136 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0137 oldu. MKD → SHP kurundaki değişiklik 0.32 değerindeydi.

MKD → SHP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0140, en düşük 0,0136 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0138 oldu. MKD → SHP kurundaki değişiklik -0.95 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2711,3880,9271,6821,3371,5390,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,72113,16810,6681,2120,9641,1090,566
1 EUR1,07919,7131,49711,8151,4431,660,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından Saint Helena pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → SHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

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MKD → NZD

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MKD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Saint Helena Poundu
1 MKD0,01379 SHP
5 MKD0,06893 SHP
10 MKD0,13786 SHP
20 MKD0,27572 SHP
50 MKD0,68931 SHP
100 MKD1,37862 SHP
250 MKD3,44655 SHP
500 MKD6,89310 SHP
1000 MKD13,78620 SHP
2000 MKD27,57240 SHP
5000 MKD68,93100 SHP
10000 MKD137,86200 SHP
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Makedonya Dinarı
1 SHP72,53640 MKD
5 SHP362,68200 MKD
10 SHP725,36400 MKD
20 SHP1.450,72800 MKD
50 SHP3.626,82000 MKD
100 SHP7.253,64000 MKD
250 SHP18.134,10000 MKD
500 SHP36.268,20000 MKD
1000 SHP72.536,40000 MKD
2000 SHP145.072,80000 MKD
5000 SHP362.682,00000 MKD
10000 SHP725.364,00000 MKD