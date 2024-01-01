20 Singapur dolarından Man Adası pounduna

Reel döviz kuru ile SGD → IMP çevirin

20 sgd
11,77 imp

1,000S$ SGD = 0,5885£ IMP

19:28 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → IMP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SGD → IMPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,58850,5906
Düşük0,57340,5734
Ortalama0,57750,5816
Değişim1.53%-0.35%
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1 SGD → IMP istatistikleri

SGD → IMP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,5885, en düşük 0,5734 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,5775 oldu. SGD → IMP kurundaki değişiklik 1.53 değerindeydi.

SGD → IMP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,5906, en düşük 0,5734 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5816 oldu. SGD → IMP kurundaki değişiklik -0.35 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5340,78183,7867,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09217.683,911,6740,85291,467,8264,903
1 AUD0,65210.563,20,59710,50954,6324,6752,929

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Man Adası pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IMP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → IMP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

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SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Man Adası poundu
1 SGD0,58852 IMP
5 SGD2,94259 IMP
10 SGD5,88518 IMP
20 SGD11,77036 IMP
50 SGD29,42590 IMP
100 SGD58,85180 IMP
250 SGD147,12950 IMP
500 SGD294,25900 IMP
1000 SGD588,51800 IMP
2000 SGD1.177,03600 IMP
5000 SGD2.942,59000 IMP
10000 SGD5.885,18000 IMP
Çevrim kurları Man Adası poundu / Singapur Doları
1 IMP1,69918 SGD
5 IMP8,49590 SGD
10 IMP16,99180 SGD
20 IMP33,98360 SGD
50 IMP84,95900 SGD
100 IMP169,91800 SGD
250 IMP424,79500 SGD
500 IMP849,59000 SGD
1000 IMP1.699,18000 SGD
2000 IMP3.398,36000 SGD
5000 IMP8.495,90000 SGD
10000 IMP16.991,80000 SGD