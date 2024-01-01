bin Singapur dolarından Bahama dolarına

Reel döviz kuru ile SGD → BSD çevirin

1.000 sgd
753,86 bsd

1,000S$ SGD = 0,7539B$ BSD

18:33 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

SGD → BSD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 SGD → BSDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,75380,7538
Düşük0,73900,7359
Ortalama0,74390,7412
Değişim2.01%1.73%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 SGD → BSD istatistikleri

SGD → BSD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,7538, en düşük 0,7390 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,7439 oldu. SGD → BSD kurundaki değişiklik 2.01 değerindeydi.

SGD → BSD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,7538, en düşük 0,7359 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,7412 oldu. SGD → BSD kurundaki değişiklik 1.73 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5330,78183,797,174,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09217.683,111,6740,85291,4617,8264,903
1 AUD0,65210.565,60,59710,50954,6484,6762,93

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Singapur dolarından Bahama dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → BSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Bahama Doları
1 SGD0,75386 BSD
5 SGD3,76932 BSD
10 SGD7,53864 BSD
20 SGD15,07728 BSD
50 SGD37,69320 BSD
100 SGD75,38640 BSD
250 SGD188,46600 BSD
500 SGD376,93200 BSD
1000 SGD753,86400 BSD
2000 SGD1.507,72800 BSD
5000 SGD3.769,32000 BSD
10000 SGD7.538,64000 BSD
Çevrim kurları Bahama Doları / Singapur Doları
1 BSD1,32650 SGD
5 BSD6,63250 SGD
10 BSD13,26500 SGD
20 BSD26,53000 SGD
50 BSD66,32500 SGD
100 BSD132,65000 SGD
250 BSD331,62500 SGD
500 BSD663,25000 SGD
1000 BSD1.326,50000 SGD
2000 BSD2.653,00000 SGD
5000 BSD6.632,50000 SGD
10000 BSD13.265,00000 SGD