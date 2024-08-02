100 Singapur dolarından Brunei dolarına

Reel döviz kuru ile SGD → BND çevirin

100 sgd
100 bnd

1,000S$ SGD = 1,000B$ BND

18:29 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → BND çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SGD → BNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,00001,0000
Düşük1,00001,0000
Ortalama1,00001,0000
Değişim0.00%0.00%
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1 SGD → BND istatistikleri

SGD → BND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,0000, en düşük 1,0000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,0000 oldu. SGD → BND kurundaki değişiklik 0.00 değerindeydi.

SGD → BND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,0000, en düşük 1,0000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,0000 oldu. SGD → BND kurundaki değişiklik 0.00 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5330,78183,7837,174,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09217.682,311,6740,85291,4497,8264,903
1 AUD0,65210.564,80,59710,50954,6394,6762,929

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Brunei dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → BND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Brunei Doları
1 SGD1,00000 BND
5 SGD5,00000 BND
10 SGD10,00000 BND
20 SGD20,00000 BND
50 SGD50,00000 BND
100 SGD100,00000 BND
250 SGD250,00000 BND
500 SGD500,00000 BND
1000 SGD1.000,00000 BND
2000 SGD2.000,00000 BND
5000 SGD5.000,00000 BND
10000 SGD10.000,00000 BND
Çevrim kurları Brunei Doları / Singapur Doları
1 BND1,00000 SGD
5 BND5,00000 SGD
10 BND10,00000 SGD
20 BND20,00000 SGD
50 BND50,00000 SGD
100 BND100,00000 SGD
250 BND250,00000 SGD
500 BND500,00000 SGD
1000 BND1.000,00000 SGD
2000 BND2.000,00000 SGD
5000 BND5.000,00000 SGD
10000 BND10.000,00000 SGD