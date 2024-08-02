2.000 İsveç kronundan Nepal rupisine

Reel döviz kuru ile SEK → NPR çevirin

2.000 sek
25.344 npr

1,000kr SEK = 12,67₨ NPR

17:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

SEK → NPR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 SEK → NPRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek12,752012,8723
Düşük12,360712,2459
Ortalama12,582212,5794
Değişim-0.55%2.66%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 SEK → NPR istatistikleri

SEK → NPR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 12,7520, en düşük 12,3607 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 12,5822 oldu. SEK → NPR kurundaki değişiklik -0.55 değerindeydi.

SEK → NPR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 12,8723, en düşük 12,2459 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 12,5794 oldu. SEK → NPR kurundaki değişiklik 2.66 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7826,83910,95783,7921,3863,932
1 EUR1,09110,8537,46211,95791,4381,5134,29
1 GBP1,2791,17218,74614,013107,1571,7735,028
1 DKK0,1460,1340,11411,60212,2530,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

İsveç kronundan Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Nepal Rupisi
1 SEK12,67200 NPR
5 SEK63,36000 NPR
10 SEK126,72000 NPR
20 SEK253,44000 NPR
50 SEK633,60000 NPR
100 SEK1.267,20000 NPR
250 SEK3.168,00000 NPR
500 SEK6.336,00000 NPR
1000 SEK12.672,00000 NPR
2000 SEK25.344,00000 NPR
5000 SEK63.360,00000 NPR
10000 SEK126.720,00000 NPR
Çevrim kurları Nepal Rupisi / İsveç Kronu
1 NPR0,07891 SEK
5 NPR0,39457 SEK
10 NPR0,78914 SEK
20 NPR1,57828 SEK
50 NPR3,94571 SEK
100 NPR7,89142 SEK
250 NPR19,72855 SEK
500 NPR39,45710 SEK
1000 NPR78,91420 SEK
2000 NPR157,82840 SEK
5000 NPR394,57100 SEK
10000 NPR789,14200 SEK