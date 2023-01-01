20 Nepal rupisinden İsveç kronuna

Reel döviz kuru ile NPR → SEK çevirin

20 npr
1,64 sek

1.00000 NPR = 0.08223 SEK

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

NPR → SEK çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NPR → 0 SEK
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Nepal rupisinden İsveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SEK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → SEK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Nepal rupisi

NPR → USD

NPR → EUR

NPR → GBP

NPR → INR

NPR → JPY

NPR → RUB

NPR → AUD

NPR → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Nepal Rupisi / İsveç Kronu
1 NPR0.08223 SEK
5 NPR0.41115 SEK
10 NPR0.82229 SEK
20 NPR1.64458 SEK
50 NPR4.11146 SEK
100 NPR8.22292 SEK
250 NPR20.55730 SEK
500 NPR41.11460 SEK
1000 NPR82.22920 SEK
2000 NPR164.45840 SEK
5000 NPR411.14600 SEK
10000 NPR822.29200 SEK
Çevrim kurları İsveç Kronu / Nepal Rupisi
1 SEK12.16110 NPR
5 SEK60.80550 NPR
10 SEK121.61100 NPR
20 SEK243.22200 NPR
50 SEK608.05500 NPR
100 SEK1216.11000 NPR
250 SEK3040.27500 NPR
500 SEK6080.55000 NPR
1000 SEK12161.10000 NPR
2000 SEK24322.20000 NPR
5000 SEK60805.50000 NPR
10000 SEK121611.00000 NPR