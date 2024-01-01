10 İsveç kronundan Maldivler rufiyaasına

Reel döviz kuru ile SEK → MVR çevirin

10 sek
14,37 mvr

1,000kr SEK = 1,437MVR MVR

16:46 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → MVR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SEK → MVRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,47021,4849
Düşük1,40501,4034
Ortalama1,43411,4404
Değişim-2.25%2.40%
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1 SEK → MVR istatistikleri

SEK → MVR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,4702, en düşük 1,4050 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,4341 oldu. SEK → MVR kurundaki değişiklik -2.25 değerindeydi.

SEK → MVR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,4849, en düşük 1,4034 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,4404 oldu. SEK → MVR kurundaki değişiklik 2.40 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7826,83910,95683,7981,3853,931
1 EUR1,09110,8537,46311,95591,4361,5124,289
1 GBP1,2791,17218,74714,012107,1641,7725,027
1 DKK0,1460,1340,11411,60212,2520,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Maldivler Rufiyaası
1 SEK1,43736 MVR
5 SEK7,18680 MVR
10 SEK14,37360 MVR
20 SEK28,74720 MVR
50 SEK71,86800 MVR
100 SEK143,73600 MVR
250 SEK359,34000 MVR
500 SEK718,68000 MVR
1000 SEK1.437,36000 MVR
2000 SEK2.874,72000 MVR
5000 SEK7.186,80000 MVR
10000 SEK14.373,60000 MVR
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / İsveç Kronu
1 MVR0,69572 SEK
5 MVR3,47861 SEK
10 MVR6,95721 SEK
20 MVR13,91442 SEK
50 MVR34,78605 SEK
100 MVR69,57210 SEK
250 MVR173,93025 SEK
500 MVR347,86050 SEK
1000 MVR695,72100 SEK
2000 MVR1.391,44200 SEK
5000 MVR3.478,60500 SEK
10000 MVR6.957,21000 SEK