bin Maldivler rufiyaasından İsveç kronuna

Reel döviz kuru ile MVR → SEK çevirin

1.000 mvr
706,71 sek

1.00000 MVR = 0.70671 SEK

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

MVR → SEK çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 MVR → 0 SEK
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Maldivler rufiyaasından İsveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SEK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → SEK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Maldivler rufiyaası

MVR → USD

MVR → ZAR

MVR → EUR

MVR → AUD

MVR → CAD

MVR → GBP

MVR → INR

MVR → SGD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / İsveç Kronu
1 MVR0.70671 SEK
5 MVR3.53357 SEK
10 MVR7.06714 SEK
20 MVR14.13428 SEK
50 MVR35.33570 SEK
100 MVR70.67140 SEK
250 MVR176.67850 SEK
500 MVR353.35700 SEK
1000 MVR706.71400 SEK
2000 MVR1413.42800 SEK
5000 MVR3533.57000 SEK
10000 MVR7067.14000 SEK
Çevrim kurları İsveç Kronu / Maldivler Rufiyaası
1 SEK1.41500 MVR
5 SEK7.07500 MVR
10 SEK14.15000 MVR
20 SEK28.30000 MVR
50 SEK70.75000 MVR
100 SEK141.50000 MVR
250 SEK353.75000 MVR
500 SEK707.50000 MVR
1000 SEK1415.00000 MVR
2000 SEK2830.00000 MVR
5000 SEK7075.00000 MVR
10000 SEK14150.00000 MVR