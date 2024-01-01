Seyşeller rupisinden Meksika pesosuna

Reel döviz kuru ile SCR → MXN çevirin

1.000 scr
1.249,15 mxn

1.00000 SCR = 1.24915 MXN

20:11 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548251.07789.38871.450771.651460.94756518.3556
1 GBP1.1698311.25995104.5731.697221.931991.1084921.4737
1 USD0.92850.793682182.99791.347051.533390.8798517.0433
1 INR0.01118710.009562680.012048510.01622990.0184750.01060090.205346

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Meksika Pesosu
1 SCR1.24915 MXN
5 SCR6.24575 MXN
10 SCR12.49150 MXN
20 SCR24.98300 MXN
50 SCR62.45750 MXN
100 SCR124.91500 MXN
250 SCR312.28750 MXN
500 SCR624.57500 MXN
1000 SCR1249.15000 MXN
2000 SCR2498.30000 MXN
5000 SCR6245.75000 MXN
10000 SCR12491.50000 MXN
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Seyşeller Rupisi
1 MXN0.80054 SCR
5 MXN4.00272 SCR
10 MXN8.00543 SCR
20 MXN16.01086 SCR
50 MXN40.02715 SCR
100 MXN80.05430 SCR
250 MXN200.13575 SCR
500 MXN400.27150 SCR
1000 MXN800.54300 SCR
2000 MXN1601.08600 SCR
5000 MXN4002.71500 SCR
10000 MXN8005.43000 SCR