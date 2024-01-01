2.000 Seyşeller rupisinden Meksika pesosuna

Reel döviz kuru ile SCR → MXN çevirin

2.000 scr
2.536,24 mxn

1,000₨ SCR = 1,268Mex$ MXN

13:55 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → MXN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → MXNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,39401,3940
Düşük1,17901,1790
Ortalama1,29351,2795
Değişim-3.09%1.97%
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1 SCR → MXN istatistikleri

SCR → MXN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,3940, en düşük 1,1790 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,2935 oldu. SCR → MXN kurundaki değişiklik -3.09 değerindeydi.

SCR → MXN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,3940, en düşük 1,1790 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,2795 oldu. SCR → MXN kurundaki değişiklik 1.97 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,0991,3181,511,6680,94120,714
1 GBP1,17611,283107,4251,7761,9621,10724,368
1 USD0,9170,78183,7591,3851,530,86319
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Meksika Pesosu
1 SCR1,26812 MXN
5 SCR6,34060 MXN
10 SCR12,68120 MXN
20 SCR25,36240 MXN
50 SCR63,40600 MXN
100 SCR126,81200 MXN
250 SCR317,03000 MXN
500 SCR634,06000 MXN
1000 SCR1.268,12000 MXN
2000 SCR2.536,24000 MXN
5000 SCR6.340,60000 MXN
10000 SCR12.681,20000 MXN
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Seyşeller Rupisi
1 MXN0,78857 SCR
5 MXN3,94285 SCR
10 MXN7,88570 SCR
20 MXN15,77140 SCR
50 MXN39,42850 SCR
100 MXN78,85700 SCR
250 MXN197,14250 SCR
500 MXN394,28500 SCR
1000 MXN788,57000 SCR
2000 MXN1.577,14000 SCR
5000 MXN3.942,85000 SCR
10000 MXN7.885,70000 SCR