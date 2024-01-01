Seyşeller rupisinden Çin yuanına

Reel döviz kuru ile SCR → CNY çevirin

1.000 scr
520,97 cny

1.00000 SCR = 0.52097 CNY

20:05 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854881.0768589.37941.450791.651230.9475318.3557
1 GBP1.1697511.25965104.5521.697061.931531.1083821.4716
1 USD0.92860.793871183.00081.347251.533390.8798517.0457
1 INR0.01118830.009564620.012048110.01623180.01847440.01060050.205368

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Çin Yuanı RMB
1 SCR0.52097 CNY
5 SCR2.60487 CNY
10 SCR5.20973 CNY
20 SCR10.41946 CNY
50 SCR26.04865 CNY
100 SCR52.09730 CNY
250 SCR130.24325 CNY
500 SCR260.48650 CNY
1000 SCR520.97300 CNY
2000 SCR1041.94600 CNY
5000 SCR2604.86500 CNY
10000 SCR5209.73000 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Seyşeller Rupisi
1 CNY1.91948 SCR
5 CNY9.59740 SCR
10 CNY19.19480 SCR
20 CNY38.38960 SCR
50 CNY95.97400 SCR
100 CNY191.94800 SCR
250 CNY479.87000 SCR
500 CNY959.74000 SCR
1000 CNY1919.48000 SCR
2000 CNY3838.96000 SCR
5000 CNY9597.40000 SCR
10000 CNY19194.80000 SCR