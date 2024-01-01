250 Solomon Adaları dolarından CFA Frangı BCEAO'ya
Reel döviz kuru ile SBD → XOF çevirin
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|1 SBD → XOF
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|73,7038
|74,3592
|Düşük
|72,2482
|71,9506
|Ortalama
|73,0436
|73,1928
|Değişim
|-1.19%
|-0.92%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 SBD → XOF istatistikleri
SBD → XOF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 73,7038, en düşük 72,2482 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 73,0436 oldu. SBD → XOF kurundaki değişiklik -1.19 değerindeydi.
SBD → XOF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 74,3592, en düşük 71,9506 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 73,1928 oldu. SBD → XOF kurundaki değişiklik -0.92 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Solomon Adaları dolarından CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SBD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SBD → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Solomon Adaları doları / CFA Frangı BCEAO
|1 SBD
|72,82740 XOF
|5 SBD
|364,13700 XOF
|10 SBD
|728,27400 XOF
|20 SBD
|1.456,54800 XOF
|50 SBD
|3.641,37000 XOF
|100 SBD
|7.282,74000 XOF
|250 SBD
|18.206,85000 XOF
|500 SBD
|36.413,70000 XOF
|1000 SBD
|72.827,40000 XOF
|2000 SBD
|145.654,80000 XOF
|5000 SBD
|364.137,00000 XOF
|10000 SBD
|728.274,00000 XOF