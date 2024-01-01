5 CFA Frangı BCEAO'dan Solomon Adaları dolarına

Reel döviz kuru ile XOF → SBD çevirin

1,000CFA XOF = 0,01335SI$ SBD

12:05 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → SBD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SBD
1 XOF → SBDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01370,0141
Düşük0,01310,0131
Ortalama0,01350,0137
Değişim-2.38%-5.00%
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1 XOF → SBD istatistikleri

XOF → SBD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0137, en düşük 0,0131 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0135 oldu. XOF → SBD kurundaki değişiklik -2.38 değerindeydi.

XOF → SBD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0141, en düşük 0,0131 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0137 oldu. XOF → SBD kurundaki değişiklik -5.00 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - SBD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9461,5399,9891,341.725,21
1 GBP1,26411,7721,1961,94512,6211,6932.179,89
1 CAD0,7130,56410,6751,0987,1240,9551.230,4
1 EUR1,0570,8361,48111,62610,5531,4151.822,77

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Solomon Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SBD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → SBD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Solomon Adaları doları
1 XOF0,01335 SBD
5 XOF0,06673 SBD
10 XOF0,13345 SBD
20 XOF0,26691 SBD
50 XOF0,66727 SBD
100 XOF1,33453 SBD
250 XOF3,33633 SBD
500 XOF6,67265 SBD
1000 XOF13,34530 SBD
2000 XOF26,69060 SBD
5000 XOF66,72650 SBD
10000 XOF133,45300 SBD
Çevrim kurları Solomon Adaları doları / CFA Frangı BCEAO
1 SBD74,93270 XOF
5 SBD374,66350 XOF
10 SBD749,32700 XOF
20 SBD1.498,65400 XOF
50 SBD3.746,63500 XOF
100 SBD7.493,27000 XOF
250 SBD18.733,17500 XOF
500 SBD37.466,35000 XOF
1000 SBD74.932,70000 XOF
2000 SBD149.865,40000 XOF
5000 SBD374.663,50000 XOF
10000 SBD749.327,00000 XOF