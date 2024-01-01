1 Solomon Adaları dolarından CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile SBD → XOF çevirin

1 sbd
73 xof

1,000SI$ SBD = 72,79CFA XOF

12:35 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SBD → XOF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SBD → XOFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek73,703874,3592
Düşük72,248271,9506
Ortalama73,043673,1928
Değişim-1.19%-0.92%
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1 SBD → XOF istatistikleri

SBD → XOF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 73,7038, en düşük 72,2482 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 73,0436 oldu. SBD → XOF kurundaki değişiklik -1.19 değerindeydi.

SBD → XOF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 74,3592, en düşük 71,9506 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 73,1928 oldu. SBD → XOF kurundaki değişiklik -0.92 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8511,08690,9591,5071,6680,9420,816
1 GBP1,17511,276106,8731,7711,9591,10424,458
1 USD0,9210,784183,7371,3871,5350,86519,163
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,229

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Solomon Adaları dolarından CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SBD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SBD → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Solomon Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

SBD → USD

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SBD → RUB

SBD → AUD

SBD → ZAR

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Çevrim kurları Solomon Adaları doları / CFA Frangı BCEAO
1 SBD72,79480 XOF
5 SBD363,97400 XOF
10 SBD727,94800 XOF
20 SBD1.455,89600 XOF
50 SBD3.639,74000 XOF
100 SBD7.279,48000 XOF
250 SBD18.198,70000 XOF
500 SBD36.397,40000 XOF
1000 SBD72.794,80000 XOF
2000 SBD145.589,60000 XOF
5000 SBD363.974,00000 XOF
10000 SBD727.948,00000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Solomon Adaları doları
1 XOF0,01374 SBD
5 XOF0,06869 SBD
10 XOF0,13737 SBD
20 XOF0,27474 SBD
50 XOF0,68686 SBD
100 XOF1,37372 SBD
250 XOF3,43430 SBD
500 XOF6,86860 SBD
1000 XOF13,73720 SBD
2000 XOF27,47440 SBD
5000 XOF68,68600 SBD
10000 XOF137,37200 SBD