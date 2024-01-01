5 Solomon Adaları dolarından Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile SBD → UAH çevirin

5 sbd
24,65 uah

1,000SI$ SBD = 4,931₴ UAH

12:30 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SBD → UAH çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SBD → UAHSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,01825,0182
Düşük4,84614,6472
Ortalama4,93064,8518
Değişim0.28%4.29%
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1 SBD → UAH istatistikleri

SBD → UAH kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,0182, en düşük 4,8461 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,9306 oldu. SBD → UAH kurundaki değişiklik 0.28 değerindeydi.

SBD → UAH kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,0182, en düşük 4,6472 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,8518 oldu. SBD → UAH kurundaki değişiklik 4.29 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,08390,7421,5021,6610,94220,621
1 GBP1,17611,278107,0411,7721,961,10724,324
1 USD0,920,782183,7561,3871,5330,86719,033
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Solomon Adaları dolarından Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SBD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SBD → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Solomon Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

SBD → USD

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SBD → AUD

SBD → ZAR

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Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Ukrayna Grivnası
1 SBD4,93050 UAH
5 SBD24,65250 UAH
10 SBD49,30500 UAH
20 SBD98,61000 UAH
50 SBD246,52500 UAH
100 SBD493,05000 UAH
250 SBD1.232,62500 UAH
500 SBD2.465,25000 UAH
1000 SBD4.930,50000 UAH
2000 SBD9.861,00000 UAH
5000 SBD24.652,50000 UAH
10000 SBD49.305,00000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Solomon Adaları doları
1 UAH0,20282 SBD
5 UAH1,01410 SBD
10 UAH2,02819 SBD
20 UAH4,05638 SBD
50 UAH10,14095 SBD
100 UAH20,28190 SBD
250 UAH50,70475 SBD
500 UAH101,40950 SBD
1000 UAH202,81900 SBD
2000 UAH405,63800 SBD
5000 UAH1.014,09500 SBD
10000 UAH2.028,19000 SBD