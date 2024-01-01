5 Solomon Adaları dolarından Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile SBD → SAR çevirin

5 sbd
2,26 sar

1,000SI$ SBD = 0,4525SR SAR

12:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SBD → SAR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SBD → SARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,45690,4569
Düşük0,44930,4446
Ortalama0,45360,4525
Değişim-0.52%0.04%
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1 SBD → SAR istatistikleri

SBD → SAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4569, en düşük 0,4493 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4536 oldu. SBD → SAR kurundaki değişiklik -0.52 değerindeydi.

SBD → SAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4569, en düşük 0,4446 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4525 oldu. SBD → SAR kurundaki değişiklik 0.04 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,08490,7381,5031,6630,94320,545
1 GBP1,17711,275106,7541,7691,9561,1124,172
1 USD0,9230,784183,7451,3881,5350,87118,962
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,226

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Solomon Adaları dolarından Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SBD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SBD → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Solomon Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

SBD → USD

SBD → EUR

SBD → GBP

SBD → INR

SBD → JPY

SBD → RUB

SBD → AUD

SBD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Arabistan Riyali
1 SBD0,45248 SAR
5 SBD2,26239 SAR
10 SBD4,52478 SAR
20 SBD9,04956 SAR
50 SBD22,62390 SAR
100 SBD45,24780 SAR
250 SBD113,11950 SAR
500 SBD226,23900 SAR
1000 SBD452,47800 SAR
2000 SBD904,95600 SAR
5000 SBD2.262,39000 SAR
10000 SBD4.524,78000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Solomon Adaları doları
1 SAR2,21005 SBD
5 SAR11,05025 SBD
10 SAR22,10050 SBD
20 SAR44,20100 SBD
50 SAR110,50250 SBD
100 SAR221,00500 SBD
250 SAR552,51250 SBD
500 SAR1.105,02500 SBD
1000 SAR2.210,05000 SBD
2000 SAR4.420,10000 SBD
5000 SAR11.050,25000 SBD
10000 SAR22.100,50000 SBD